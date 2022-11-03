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Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана

Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана Фото: pxhere.
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере – гололед.

Днем на западе Акмолинской области, на севере Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области – сильный дождь.

В Астане облачно, временами осадки (дождь, снег). Ветер южный, юго-западный, 9-14 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +4...+6°С.

В Алматы облачно, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем +11...+13°С.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°С, днем +13...+15°С.

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