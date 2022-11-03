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Директор трех детсадов в Шымкенте присвоила свыше 19 млн тенге

Директор трех детсадов в Шымкенте присвоила свыше 19 млн тенге Фото: Zakon.kz
Недостоверные сведения в табели посещаемости детей вносила руководитель детских садов в Шымкенте. Об этом рассказали Zakon.kz в Агентстве по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, приписки осуществлялись на протяжении трех лет: с 2019 по 2021 год.

Таким образом, как говорится в сообщении, директор незаконно присвоила бюджетные денежные средства на общую сумму 19,3 млн тенге. Эта сумма была предусмотрена по программе "Балапан" на подушевое финансирование дошкольного воспитания.

Руководитель детских садов признана виновной. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Также отмечено, что причиненный ущерб государству в размере 19,3 млн тенге возмещен полностью.

11 октября в Кызылординской области руководитель отдела областного управления сельского хозяйства и главный специалист судом признаны виновными в растрате и хищении средств инвестсубсидий в особо крупном размере. Их приговорили к ограничению свободы сроком на два года.

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Анастасия Московчук
АФМ РК Шымкент
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