#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
Происшествия

Девять миллионов тенге присвоила бухгалтер детсада в Актау

Дети , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 20:07 Фото: pexels
В Актау вынесен приговор в отношении бухгалтера, присвоившего себе бюджетные средства на сумму 9 млн тенге. Женщина подписывала банковские документы от имени своего руководителя, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей информацией поделилась прокуратура Мангистауской области.

"В ходе анализа установлено, что бухгалтер детского сада "Ясли-сад №39 "Хиуаз" ГККП на ПОУ подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно перевела на свои счета свыше 9 млн тенге с госбюджета", – говорится на сайте.

По п.1 ч.3 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" бухгалтеру вынесли приговор с назначением наказания в виде ограничения свободы на три года шесть месяцев.

С нарушением закона так или иначе сталкиваются не только люди всех возрастов, но даже домашние животные. К примеру, в Астане возбуждено уголовное дело против группы заводчиков, подозреваемых в продаже больных котят с поддельными ветеринарными паспортами. Большинство приобретенных животных погибали в течение первых дней после покупки.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
Два года лишения свободы за украденный миллион тенге получил житель Костанайской области
Происшествия
04:04, 06 февраля 2025
Два года лишения свободы за украденный миллион тенге получил житель Костанайской области
Самолет санавиации жестко приземлился вблизи Аркалыка из-за бурана
Происшествия
18:36, 05 февраля 2025
Самолет санавиации жестко приземлился вблизи Аркалыка из-за бурана
Искали больше двух месяцев и нашли мертвой в сумке: подробности убийства девушки в Алматы
Происшествия
10:50, 05 февраля 2025
Искали больше двух месяцев и нашли мертвой в сумке: подробности убийства девушки в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: