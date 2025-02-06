Девять миллионов тенге присвоила бухгалтер детсада в Актау

В Актау вынесен приговор в отношении бухгалтера, присвоившего себе бюджетные средства на сумму 9 млн тенге. Женщина подписывала банковские документы от имени своего руководителя, сообщает Zakon.kz.

Соответствующей информацией поделилась прокуратура Мангистауской области.

"В ходе анализа установлено, что бухгалтер детского сада "Ясли-сад №39 "Хиуаз" ГККП на ПОУ подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно перевела на свои счета свыше 9 млн тенге с госбюджета", – говорится на сайте.

По п.1 ч.3 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" бухгалтеру вынесли приговор с назначением наказания в виде ограничения свободы на три года шесть месяцев.

С нарушением закона так или иначе сталкиваются не только люди всех возрастов, но даже домашние животные. К примеру, в Астане возбуждено уголовное дело против группы заводчиков, подозреваемых в продаже больных котят с поддельными ветеринарными паспортами. Большинство приобретенных животных погибали в течение первых дней после покупки.