"Челси" – "Арсенал": готовы ли "аристократы" к пушкам "канониров"?

Воскресный вечер порадует любителей английского футбола интригующим лондонским дерби между "Челси" и "Арсеналом". Главный вопрос предстоящей схватки — как "аристократы" подготовятся к встрече с лидером турнирной таблицы.

Английская Премьер-лига только входит во вкус. В ближайшие выходные состоится 15-й тур, главным событием которого станет противостояние двух лондонских клубов – "Челси" и "Арсенала".

"Канониры" доминировали в чемпионате с самого первого дня. В какой-то момент команда уступила первенство "Манчестер Сити", но с легкостью вернула себе первую строчку после разгромной победы над "Ноттингем Форест" в последнем туре. По всем меркам "Арсенал" стал сенсацией нынешнего сезона благодаря многолетней работе главного тренера Микеля Артеты. Трудно поверить, что всего год назад ему грозила отставка. С помощью Артеты клуб значительно помолодел, стал более агрессивным и расчетливым в игре.

"Челси", который выступает при поддержке беттинг-компании Parimatch, удалось в какой-то степени выровнять ситуацию под руководством Грэма Поттера, но поражение от "Брайтона" значительно ударило по морали, особенно с учетом двух автоголов. Тем не менее эксперты не спешат списывать "синих" со счетов. Новый тренер активно работает с игроками, чтобы раскрыть их сильнейшие стороны, и продолжает искать новые таланты для укрепления состава. Медленно, но верно Поттер претворяет свое видение клуба в жизнь. Вполне возможно, матч с "Арсеналом" станет первым заявлением о серьезности его намерений.

За кого болеете вы? Делайте прогнозы на Parimatch:

Челси - 2.60, Ничья - 3.50, Арсенал - 2.65

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