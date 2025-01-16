"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" и сократил отставание от "Ливерпуля"

В ночь на 16 января в английской Премьер-лиге состоялось лондонское дерби, где "Арсенал" дома переиграл земляков из "Тоттенхэма". Благодаря этой победе "канониры" немного приблизились к лидеру турнирной таблицы – "Ливерпулю", сообщает Zakon.kz.

Поединок между лондонскими коллективами прошел на домашней арене "пушкарей" в рамках 21-го тура АПЛ и закончился волевой победой хозяев – 2:1.

"Шпоры" открыли счет в данном противостоянии, когда на 25-й минуте отличился корейский форвард Сон Хын Мин.

Команда Микеля Артеты сумела уйти от поражения еще до перерыва на второй тайм. Сначала автоголом отметился нападающий гостей Доминик Соланке, затем игрок "Арсенала" Леандро Троссард вывел свою дружину вперед. Результат 2:1 не изменился до финального свистка.

После успеха в дерби "Арсенал" поднялся на второе место в таблице АПЛ, набрав 43 очка. А на вершине лучших команд Англии находится "Ливерпуль" (47).

"Красные" в ночь на 15 января разошлись миром с "лесниками" – 1:1.

Призовую тройку таблицы английского чемпионата замыкает "Ноттингем Форрест" (41 балл).