Названы знаки зодиака, представители которых прославятся и разбогатеют

Добиться успеха в своей сфере – мечта любого человека. Единого рецепта, как стать знаменитым и богатым, не существует. Но, по мнению астрологов, можно понять предрасположенность к богатству и славе по знаку зодиака, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего богатыми и знаменитыми становятся представители определенных знаков, пишет "Киноафиша".

Овен

Представители огненного знака поднимаются на Олимп благодаря своему упорству и темпераменту. Люди думают, что Овны слишком легкомысленные и вряд ли станут всерьез бороться за место под солнцем. Однако на самом деле это не так.

Овны жаждут успеха, славы, признания. Они пойдут на все, чтобы покорить вершину и остаться на ней.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, добиваются своего не сразу. Шаг за шагом они будут подниматься осторожно по лестнице наверх.

У Тельцов хватает упрямства и терпения продолжать путь. А по дороге их поддерживают мечты об успешном, наполненном роскошью и комфортом будущем.

Лев

С детства Лев хочет быть лучше всех. Это его собственное желание, а не навязанное кем-то извне. Для того, чтобы добиться желанного высокого статуса, Лев будет не только упорно работать, но и попытается манипулировать.

Для Львов такой подход к достижению успеха оправдан – в конце концов, выживает сильнейший.

Дева

Девы не станут прибегать к “грязным” методам достижения славы. Они убеждены в том, что при правильном подходе можно добиться желаемого честными способами.

Девы трудолюбы и готовы вкалывать день и ночь, чтобы добиться всеобщего признания. Это у них отлично получается.

Козерог

Козероги – прирожденные лидеры, которых, кажется, сама судьба ведет на самую вершину карьерной лестницы. Решительные, ответственные, стойкие представители земного знака настолько убеждены в своем превосходстве, что ни у кого не возникает сомнений в этом.

Козерог добивается своего с помощью трудолюбия и авторитета.

Астролог Людмила Митрохина рассказала, представители каких четырех знаков зодиака особенно ощутят трудности периода ретроградного Марса.