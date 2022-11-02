Кто из знаков зодиака особенно ощутит трудности периода ретроградного Марса
По словам астролога, как пишет портал FTimes.ru, для Тельцов, Скорпионов, Львов и Овнов период ретроградности Красной планеты будет особенно опасным.
Телец
Топ-4 рейтинга открывают Тельцы, на представителей которых больше всего негативным образом повлияет ретроградный Марс.
Причем вам придется сложнее всех. Вы рискуете потратить много денег на то, что вас в итоге разочарует. Это будут импульсивные приобретения, о которых вы очень скоро пожалеете. Во время ретро-Марса вы не сможете сделать то, к чему стремитесь, и заработаете гораздо меньше. В итоге можете залезть в долги.
Астролог рекомендует Тельцам быть осторожными в тратах и тщательно планировать собственный бюджет.
Скорпион
На третьем месте расположились рожденные под знаком Скорпионов, которые в период ретроградного Марса будут озабочены исключительно своими внутренними проблемами и страхами.
Вы сейчас остро нуждаетесь в трансформации. Очень важно в этот период разобраться со своими делами и стремлениями. Сейчас самый неблагоприятный период для смены работы и переездов.
Как отметила эксперт по звездам, Скорпионам не стоит покупать недвижимость вплоть до 12 января 2023 года, иначе им не избежать неудач и разочарований.
Лев
Второе место в рейтинге досталось представителям Львов, настроение которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
Ретроградный Марс собьет вас с толку, и вы рискуете опустить руки и отступить. Эмоций, и в основном негативных, у вас будет настолько много, что вы рискуете не справиться с ними. Постарайтесь взять себя в руки и не срываться на тех, кто рядом. Помните о том, что Марс – это войны и конфликты, и вам не нужно поддаваться его воинствующему настроению. Любой конфликт может сыграть против вас, и вы потеряете многие полезные и нужные контакты. Друзья отвернутся, родные и близкие люди обидятся.
По мнению астролога, чтобы Львам получить разрядку, им нужно уйти с головой в работу.
Овен
Рейтинг возглавили Овны, которые первыми попадают под удар ретро-Марса – у них возможны трудности и неприятности во всех сферах жизнедеятельности.
Вы даже не будете знать, за что хвататься. Максимального участия потребуют и личная жизнь, и профессиональная сфера. Может также случиться, что когда вы уделите больше внимания семье и детям, вдруг "поплывут" дела на работе, и начальство лишит вас премии. Поэтому очень важно искать "золотую середину" и все держать под контролем, как бы сложно это ни было. Важное условие достижения результатов в этот период – честность перед собой и перед окружающими, открытость и искренность, максимальная ответственность и сосредоточенность на актуальных вопросах и задачах.
Эксперт по звездам предупредила, что в это время Овнам придется пересмотреть свои приоритеты и ценности, а также изменить планы в связи с непредвиденными обстоятельствами, которые сыграют против них.
Ранее астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября. Также эксперты по звездам рассказали, какую прическу и укладку нужно делать представительницам зодиакального круга в 2023 году, чтобы угодить Водяному Кролику.