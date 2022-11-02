Кто из знаков зодиака особенно ощутит трудности периода ретроградного Марса

Эксперт по звездам Людмила Митрохина рассказала, что представители четырех знаков зодиака особенно ощутят трудности периода ретроградного Марса, который начался 30 октября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По словам астролога, как пишет портал FTimes.ru, для Тельцов, Скорпионов, Львов и Овнов период ретроградности Красной планеты будет особенно опасным.

Телец

Топ-4 рейтинга открывают Тельцы, на представителей которых больше всего негативным образом повлияет ретроградный Марс.

Причем вам придется сложнее всех. Вы рискуете потратить много денег на то, что вас в итоге разочарует. Это будут импульсивные приобретения, о которых вы очень скоро пожалеете. Во время ретро-Марса вы не сможете сделать то, к чему стремитесь, и заработаете гораздо меньше. В итоге можете залезть в долги.

Астролог рекомендует Тельцам быть осторожными в тратах и тщательно планировать собственный бюджет.

Скорпион

На третьем месте расположились рожденные под знаком Скорпионов, которые в период ретроградного Марса будут озабочены исключительно своими внутренними проблемами и страхами.

Вы сейчас остро нуждаетесь в трансформации. Очень важно в этот период разобраться со своими делами и стремлениями. Сейчас самый неблагоприятный период для смены работы и переездов.

Как отметила эксперт по звездам, Скорпионам не стоит покупать недвижимость вплоть до 12 января 2023 года, иначе им не избежать неудач и разочарований.

Лев

Второе место в рейтинге досталось представителям Львов, настроение которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Ретроградный Марс собьет вас с толку, и вы рискуете опустить руки и отступить. Эмоций, и в основном негативных, у вас будет настолько много, что вы рискуете не справиться с ними. Постарайтесь взять себя в руки и не срываться на тех, кто рядом. Помните о том, что Марс – это войны и конфликты, и вам не нужно поддаваться его воинствующему настроению. Любой конфликт может сыграть против вас, и вы потеряете многие полезные и нужные контакты. Друзья отвернутся, родные и близкие люди обидятся.

По мнению астролога, чтобы Львам получить разрядку, им нужно уйти с головой в работу.

Овен

Рейтинг возглавили Овны, которые первыми попадают под удар ретро-Марса – у них возможны трудности и неприятности во всех сферах жизнедеятельности.

Вы даже не будете знать, за что хвататься. Максимального участия потребуют и личная жизнь, и профессиональная сфера. Может также случиться, что когда вы уделите больше внимания семье и детям, вдруг "поплывут" дела на работе, и начальство лишит вас премии. Поэтому очень важно искать "золотую середину" и все держать под контролем, как бы сложно это ни было. Важное условие достижения результатов в этот период – честность перед собой и перед окружающими, открытость и искренность, максимальная ответственность и сосредоточенность на актуальных вопросах и задачах.

Эксперт по звездам предупредила, что в это время Овнам придется пересмотреть свои приоритеты и ценности, а также изменить планы в связи с непредвиденными обстоятельствами, которые сыграют против них.

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