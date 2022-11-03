Глава МЧС назвал общее число аварий на шахте Ленина

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин 3 ноября на брифинге в СЦК рассказал, сколько аварий было на шахте имени Ленина в Карагандинской области с ее открытия, сообщает Zakon.kz.

По словам Юрия Ильина, шахта была введена в эксплуатацию в 1964 году.

Первая авария произошла в 1978 году, тогда погибли четверо рабочих.

"В 1985 году – двое погибших, в 1995 году – двое пострадали, 13 погибли, в 1998 году – один погиб, в 1999 году – трое погибли, двое пострадали", – рассказал Юрий Ильин.

Как отметил министр, самая большая трагедия произошла в 2006 году – 41 погибший.

"Большое количество людей, к сожалению, гибнут на шахтах. Но это не только проблема Казахстана, это проблема и других стран, где тоже гибнут шахтеры. Это особая профессия, имеющая повышенный риск", – сказал Юрий Ильин.

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.

"Говорить о приостановке шахты для того, чтобы люди потеряли свою работу, не приходится. После устранения недостатков мы всегда даем разрешение на проверки", – сказал Юрий Ильин.