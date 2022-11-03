Филипп Киркоров поразился гостеприимству в Кыргызстане

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров приехал в Бишкек на сольный концерт. На своей странице в Instagram он опубликовал видео встречи, сообщает Zakon.kz.

По его словам, каждый приезд в Кыргызстан – это всегда событие.

Такой гостеприимный прием. Столько подарков, сюрпризов, – добавил музыкальный продюсер.

Но, как продолжил народный артист России, главный подарок – это любовь зрителей и аншлаг.

Комментаторы согласились и отметили заслугу организаторов:

какая красота! Какое гостеприимство и тепло!

хорошего вечера и отличного настроения. Если будет возможность, посетите достопримечательности;

какие там живут хорошие люди, как в Казахстане;

вот так наш Кыргызстан встречает гостей!

Ранее Киркоров выступал с гастролями в Ташкенте. Во время своего концерта артист нелестно высказался в адрес исполнительницы Наргиз Закировой.