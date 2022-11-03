Филипп Киркоров поразился гостеприимству в Кыргызстане
Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров приехал в Бишкек на сольный концерт. На своей странице в Instagram он опубликовал видео встречи, сообщает Zakon.kz.
По его словам, каждый приезд в Кыргызстан – это всегда событие.
Такой гостеприимный прием. Столько подарков, сюрпризов, – добавил музыкальный продюсер.
Но, как продолжил народный артист России, главный подарок – это любовь зрителей и аншлаг.
Комментаторы согласились и отметили заслугу организаторов:
какая красота! Какое гостеприимство и тепло!
хорошего вечера и отличного настроения. Если будет возможность, посетите достопримечательности;
какие там живут хорошие люди, как в Казахстане;
вот так наш Кыргызстан встречает гостей!
Ранее Киркоров выступал с гастролями в Ташкенте. Во время своего концерта артист нелестно высказался в адрес исполнительницы Наргиз Закировой.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ