В Алматинской области сельские медработники поругались с администрацией Талгарской ЦРБ

Больше 30 сотрудников сельской больницы села Панфилово 3 ноября пришли к районной больнице в Талгаре выразить недовольство частной компании, которая сейчас управляет учреждением. Люди говорят, что их постоянно штрафуют, не выплачивают премию и сокращают штат, сообщает Zakon.kz.

У здания Талгарской ЦРБ санитарки, фельдшеры и узкие специалисты стали скандалить с утра. Сотрудники жалуются, что им удерживают определенную сумму с заработной платы, а еще сокращают персонал, увольняют работников пенсионного возраста. Возмутило собравшихся и то, что администрация учреждения практически постоянно занимается перераспределением сотрудников в другие районы. И это еще не все проблемы.

С приходом нового руководства наши сотрудники вынуждены покупать медицинскую форму за свои средства, стоит она около 19-20 тыс. тенге. При этом они требуют единую форму, то есть одного цвета. Стирать ее мы возим домой. За все время здесь не раз не предоставлялись услуги прачечной. Также в больнице не хватает компьютеров, и всю работу я делаю дома на своем ноутбуке. Альфия Рыскалиева, медсестра

Жалуются медработники и на программу Damumed, которую многим приходится осваивать самим.

Фото: Zakon.kz

Почему руководство A-class требует от нас работы в системе, но не помогает нам освоить программу. Всего лишь один оператор отвечает за это. Нужно больше IT-специалистов, которые будут закреплены за этим. Более того, она часто работает с перебоями, мы не раз поднимали этот вопрос. А когда допускаем ошибки, работая в этой программе, они штрафуют нас, в итоге зарплату мы получаем меньше. Разве это справедливо!? Зарина Розыбакиева, врач-терапевт

Между тем директор Талгарской ЦРБ Хасен Дасибеков все обвинения в адрес учреждения считает необоснованными. Он рассказывает, что с момента передачи учреждения в доверительное управление частной компании видит только одни плюсы. По его мнению, новой администрации удалось наладить работу и повысить качество оказываемых медицинских услуг.

Фото: Zakon.,kz

Все прекрасно знают, что в более 30 амбулаториях был проведен капитальный ремонт. Что касается оборудования, то в роддоме у нас 100%-ное оснащение, планируется приобрести современное оборудование, и все это за средства доверительного управления. Что касается премии, то мне говорили, что это было поручение главы государства, но приказа официального не поступало, у нас не было запланировано премирование. А если премии выдаются, то из собственных сэкономленных средств. Хасен Дасибеков, директор Талгарской ЦРБ

Дасибеков озвучил ежемесячное жалование сотрудников и прокомментировал заявления о якобы увольнении специалистов предпенсионного возраста.

По поводу сокращений сотрудников. Людям, которые достигли пенсионного возраста, заранее выдавалось уведомление, и мы их отпускаем на заслуженный, законный отдых. Что касается заработной платы, если сравнить 2020-2021 годы, то в 2022 году у сотрудников она увеличилась, за счет доплаты от доверительного управления. Раньше санитарки получали 60 тыс. тенге, а сейчас они получают 100 тыс. тенге на руки. Разница с другими больницами в 1,5-2 раза выше. Хасен Дасибеков

Поговорить с возмущенным медперсоналом решил и генеральный директор ТОО A-class medical Бахыткул Белгожанова. Она отметила, что никаких противозаконных действий со стороны компании не было. А передислокация медиков из одной поликлиники в другую была вынужденной мерой.

Фото: Zakon,kz

По словам Белгожановой, к ротации, согласно законодательству, они прибегли, чтобы решить вопрос нехватки узких специалистов.

В больницы, где нет узких специалистов, мы отправляем медработников. Мы их перемещаем в рамках своего округа, и заработные планы у них повышенные. За 2021-2022 год мы повысили зарплату в два раза. Безусловно, вопрос кадрового голодания стоит остро, специалистов не хватает, большая нагрузка на врачей, но это не только у нас, это по всему Казахстану такая проблема. За два года было уволено 54 человека, где-то по собственному желанию человек ушел, или по другим причинам. Также было принято на работу 213 человек. Бахыткул Белгожанова, генеральный директор ТОО A-class medical

В доверительной компании отметили, что теперь чаще будут встречаться с персоналом поликлиник района. Так, уверено руководство, удастся избежать конфликтных ситуаций и недопонимания со стороны медперсонала.

Отметим, что два года назад в доверительное управление частной компании перешли все районные и сельские учреждения Талгарского района. Управлять ими частник будет по контракту 15 лет, за это время предприятие должно закупить новое оборудование и ежегодно повышать качество услуг для населения.

Автор: Дарига Турысбекова