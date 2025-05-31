Змея заползла в частный дом и напугала жителей Алматинской области
Фото: pixabay
В ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что змея заползла на территорию частного жилого дома в селе Панфилово Талгарского района, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе МЧС РК рассказали, что для устранения потенциальной угрозы на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда г. Конаева.
"Преодолев расстояние в 70 км, спасатели с помощью специального оборудования "змеелов" успешно поймали одну рептилию, которая была выпущена в безопасное место, вдали от населенного пункта", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что попавшую в беду собаку вызволили спасатели Астаны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript