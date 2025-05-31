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Происшествия

Змея заползла в частный дом и напугала жителей Алматинской области

змея заползла в частный дом в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 18:17 Фото: pixabay
В ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что змея заползла на территорию частного жилого дома в селе Панфилово Талгарского района, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что для устранения потенциальной угрозы на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда г. Конаева.

"Преодолев расстояние в 70 км, спасатели с помощью специального оборудования "змеелов" успешно поймали одну рептилию, которая была выпущена в безопасное место, вдали от населенного пункта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что попавшую в беду собаку вызволили спасатели Астаны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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