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Илон Маск выступит на саммите G20

выступит на саммите G20 Фото: Facebook/Elon Musk
Американский миллиардер Илон Маск подтвердил свое выступление на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что Маск примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций" вместе с бизнесменом Аниндей Бакри, пишет газета The Jakarta Post.

Присутствие Маска анонсировали и в индонезийской торговой палате. Маде Арианди, глава отделения торговой палаты на Бали, подтвердил участие Маска.

В той же программе указано, что одним из спикеров станет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он выступит с докладом на тему "Инвестирование в инклюзивный рост для устойчивого будущего".

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