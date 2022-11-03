Илон Маск выступит на саммите G20

Американский миллиардер Илон Маск подтвердил свое выступление на международной встрече лидеров бизнеса на полях саммита G20, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что Маск примет участие в сессии "Как избежать потрясений в процессе глобальных технологических инноваций" вместе с бизнесменом Аниндей Бакри, пишет газета The Jakarta Post.

Присутствие Маска анонсировали и в индонезийской торговой палате. Маде Арианди, глава отделения торговой палаты на Бали, подтвердил участие Маска.

В той же программе указано, что одним из спикеров станет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Он выступит с докладом на тему "Инвестирование в инклюзивный рост для устойчивого будущего".