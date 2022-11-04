ЦИК Израиля завершил подсчет голосов на парламентских выборах

Центризбирком Израиля завершил подсчет голосов избирателей, пришедших на выборы в кнессет: блок бывшего премьера страны Биньямина Нетаньяху получил большинство в парламенте, сообщает Zakon.kz.

У коалиции Биньямина Нетаньяху "Ликуд" — 32 из 120 мест в Кнессете, передает РИА "Новости".

Партия действующего главы правительства Яира Лапида "Еш атид" оказалась на второй позиции с 24 мандатами.

При этом блок правых и религиозных сил во главе с "Ликудом" в совокупности получил 64 депутатских кресла, что дает им возможность сформировать правительственную коалицию и вернуть Нетаньяху пост премьера.

Следом идет блок крайне правых религиозных партий "Религиозный сионизм" Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смортича с 14 мандатами, за ним следует блок "Государственный лагерь" нынешнего министра обороны Бени Ганца с 12 местами, далее расположились еще две религиозные партии ШАС и "Объединенный иудаизм Торы" - 11 и семь депутатских портфелей соответственно.

Партия Авигдора Либермана "Наш дом - Израиль" получила шесть мандатов, арабские "Раам" и ХАДАШ-ТААЛ - по пять мест, замыкает список рабочая партия "Авода", получившая четыре мандата.

Таким образом, Нетаньяху сможет создать право-религиозную коалицию со своими обычными партнерами – у них 64 места в парламенте.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид уже признал поражение и поздравил своего оппонента, лидера оппозиции Биньямину Нетаньяху, с победой, позвонив ему по телефону.