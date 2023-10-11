В Израиле договорились сформировать военное правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сформирует в Израиле правительство национального единства, сообщает Zakon.kz.

По информации The Times of Israel, лидеры коалиционных объединений партий Израиля поддержали предложение. Также достигнуты договоренности о присоединении к чрезвычайному правительству оппозиционного "Национального единства" бывшего главы Минобороны Бенни Ганца.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновения с боевиками на территории Израиля погибли более 1200 человек.

Также более 3400 человек ранены, сотни взяты в плен и считаются пропавшими без вести.

По другую сторону около 900 человек погибли и 4500 получили ранения в Газе после того, как Израиль нанес ответные авиаудары.



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 48 часов эскалации с сектором Газа мобилизовала 300 тысяч резервистов, что стало рекордным числом для такого срока.

