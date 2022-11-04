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Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

Израиль нанес удары по сектору Газа Фото: pixabay
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Израиль нанес удары по сектору Газа, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в пресс-службе ЦАХАЛ, в ночь на 4 ноября истребители атаковали подземный военный объект в центре сектора Газа. По данным армии, он используется в качестве комплекса по разработке и производству ракет для террористической организации ХАМАС в секторе.

Ранее израильские военные сообщали о попытке ракетного обстрела Израиля.

"Был выявлен один запуск с территории сектора Газа на территорию Израиля. Система "Железный купол" перехватила его", – сказано в Telegram-канале ведомства.

Последний раз армия Израиля начала военную операцию 5 августа. Через два дня Израиль и Палестина при посредничестве Египта договорились о перемирии.

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Анастасия Московчук
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