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Курсы валют на 4 ноября в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 4 ноября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 463,6 тенге, евро – 452,1 тенге, рубля – 7,47 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 466,5 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 460 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,33 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 471 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 456 тенге, продажи – 462 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,35 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 470 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 465 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,3 тенге.

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