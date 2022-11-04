Курсы валют на 4 ноября в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 463,6 тенге, евро – 452,1 тенге, рубля – 7,47 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 466,5 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 460 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,33 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 471 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 456 тенге, продажи – 462 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,35 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 470 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,3 тенге.