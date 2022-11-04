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Вокруг конкурса "Мисс Казахстан-2022" разгорается скандал

Вокруг конкурса "Мисс Казахстан-2022" разгорается скандал Фото: Instagram/missqazaqstan.official
Добиваться справедливости намерены вынужденные аутсайдеры "Мисс Казахстан-2022". Победительницам региональных этапов из семи городов запретили участвовать в финале, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Астана", Ариана Муратканова – студентка четвертого курса, став "Мисс Усть-Каменогорск", начала готовиться к финалу. По требованию дирекции "Мисс Казахстан-2022" купила все необходимое для дефиле. Однако сообщение о том, что Ариана, как и шесть победительниц из Петропавловска, Актау, Тараза, Кызылорды, Уральска и Талдыкоргана, исключена из списков конкурсантов, повергло девушку в шок. С сайта конкурса даже убрали ее фотографии.

Победительница конкурса "Мисс Усть-Каменогорск" Ариана Муратканова рассказала, что она ждала, что организаторы сделают официальный пост о причинах, почему так произошло. Девушка хочет добиться справедливости, чтобы народ знал всю правду об этом конкурсе.

Как считают девушки, назвать конкурс республиканским без представительниц трети регионов страны можно лишь с натяжкой.

Директор конкурса "Мисс Казахстан" в Усть-Каменогорске Милена Куйда рассказала, что в городах отбор проходил строго по регламенту.

Милена Куйда рассказала: "Появилось информация, что вместо наших девочек из семи городов поедут популярные блогерши, известные дамы, актрисы".

После скандала на официальном сайте конкурса появился ответ дирекции "Мисс Казахстан". Отмечается, что одной из конкурсанток – 16 лет, хотя возрастной критерий строго с 17-ти лет.

Как отметили в пресс-службе проекта "Мисс Казахстан", участницам конкурса, помимо превосходных внешних данных, необходимо обладать безупречной репутацией и высоким уровнем интеллекта, ведь отобранная "Мисс Казахстан" станет новым лицом страны.

Такое заявление победительницы региональных конкурсов назвали оскорбительным и бросающим тень на их репутацию.

Сейчас девушки готовят коллективное письмо учредителям конкурса "Мисс Казахстан-2022".

18 ноября в Алматы состоится финал конкурса "Мисс Казахстан-2022". В этом году для участия в конкурсе красоты жюри отобрало 25 финалисток из всех регионов страны.

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