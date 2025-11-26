Новый скандал вокруг конкурса красоты: "Мисс Эстония" отказалась от своего титула

28-летняя победительница конкурса "Мисс Эстония" Бригитта Шабак публично отказалась от своего титула, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hindustan Times, девушка заявила о том, что ее личные ценности расходятся с ценностями директора национального конкурса Натали Корнейчик. Отмечается, что эстонка стремится к равенству, расширению прав и возможностей женщин, и намерена продолжить эту работу самостоятельно без связей с "Мисс Вселенная Эстония".

"Выход на сцену "Мисс Вселенная" напомнил мне, насколько сильным может быть наш голос, если мы используем его осознанно", – написала девушка в соцсетях.

По словам организаторов, решение участницы не связано с какими-либо личными конфликтами. Они говорят, что Корнейчик сделала все возможное для обеспечения участия Шабак в конкурсе "Мисс Вселенная". В организации также отметили, что негативные высказывания девушки о соревновании были неуместны и противоречили подписанному ею соглашению, детали которого не раскрываются.

Ранее сообщалось, что "Мисс Африка и Океания" отказалась от короны.

Отметим, что год назад две победительницы конкурсов красоты в США тоже отказались от титулов.