#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
518.68
600.27
6.58
Культура и шоу-бизнес

Новый скандал вокруг конкурса красоты: "Мисс Эстония" отказалась от своего титула

Бригитта Шабак отказалась от титула Мисс Эстония, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 23:18 Фото: Instagram/brigittaschaback
28-летняя победительница конкурса "Мисс Эстония" Бригитта Шабак публично отказалась от своего титула, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hindustan Times, девушка заявила о том, что ее личные ценности расходятся с ценностями директора национального конкурса Натали Корнейчик. Отмечается, что эстонка стремится к равенству, расширению прав и возможностей женщин, и намерена продолжить эту работу самостоятельно без связей с "Мисс Вселенная Эстония".

"Выход на сцену "Мисс Вселенная" напомнил мне, насколько сильным может быть наш голос, если мы используем его осознанно", – написала девушка в соцсетях.

По словам организаторов, решение участницы не связано с какими-либо личными конфликтами. Они говорят, что Корнейчик сделала все возможное для обеспечения участия Шабак в конкурсе "Мисс Вселенная". В организации также отметили, что негативные высказывания девушки о соревновании были неуместны и противоречили подписанному ею соглашению, детали которого не раскрываются.

Ранее сообщалось, что "Мисс Африка и Океания" отказалась от короны.

Отметим, что год назад две победительницы конкурсов красоты в США тоже отказались от титулов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Две победительницы конкурсов красоты в США отказались от титулов
21:20, 15 мая 2024
Две победительницы конкурсов красоты в США отказались от титулов
Победительницу конкурса красоты лишили титула из-за поведения
04:28, 13 апреля 2024
Победительницу конкурса красоты лишили титула из-за поведения
Главная красавица Семея отказалась от конкурса "Мисс Казахстан"
07:00, 30 сентября 2025
Главная красавица Семея отказалась от конкурса "Мисс Казахстан"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: