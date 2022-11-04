Назым Кызайбай с трудной победы стартовала на ЧА-2022 по боксу

Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09

Двукратная чемпионка мира алматинка Назым Кызайбай с нелегкой победы начала азиатское первенство 2022 года по боксу, которое в эти дни проходит в Иордании, сообщает Zakon.kz.

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