Назым Кызайбай с трудной победы стартовала на ЧА-2022 по боксу
Фото: Instagram/nazym_kyzaibay09
Двукратная чемпионка мира алматинка Назым Кызайбай с нелегкой победы начала азиатское первенство 2022 года по боксу, которое в эти дни проходит в Иордании, сообщает Zakon.kz.
Проблемы титулованной казахстанской боксерше создала представительница Таиланда Раксат Чутамат. Обе спортсменки выступают в весовой категории до 50 килограммов. Тяжелый поединок завершился раздельным решением судей в пользу Назым Кызайбай – 3:2.
6 ноября алматинку ждет четвертьфинал, где она сразится с Балсан Мунгунсаран из Монголии.
Из заявленных 25-ти казахстанских боксеров только один спортсмен закончил свои выступления. 2 ноября проиграл Санатали Тольтаев (63,5 кг).
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