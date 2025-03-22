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Спорт

Назым Кызайбай рассказала о замужестве

Назым Кызайбай заявила о замужестве , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 08:10 Фото: Zakon.kz
Трехкратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Назым Кызайбай рассказала, когда собирается замуж, сообщает Zakon.kz.

На тему личной жизни Кызайбай рассказала в интервью YouTube-каналу "Спорт министрі". Со слов титулованной спортсменки, она следует нынешнему тренду "замуж выйду после Олимпиады".

"У меня сейчас впереди много планов и целей, хотя, по моему мнению, когда встречаешь своего человека, планы не имеют значения. На данный момент у меня нет молодого человека, поэтому я не могу обьективно рассуждать об этом. Думаю, время покажет", – поделилась личным Назым Кызайбай.

В этом месяце казахстанская боксерша стала победителем женского чемпионата мира в Сербии. Тем самым впервые в истории казахстанского бокса она стала трехкратной чемпионкой мира.

Торжественную встречу Кызайбай и другим медалисткам чемпионата мира устроили в аэропорту Алматы 18 марта.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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