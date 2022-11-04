Казахстанцы стали чаще ходить в библиотеки
В отчете исследователей Ranking.kz сказано, что спрос среди казахстанцев остается высоким.
Несмотря на то, что за последние 26 лет количество библиотек в стране сократилось почти вдвое, люди стали посещать библиотеки чаще.
Эксперты отмечают, что в 2021 году численность посетителей составила более 6 млн. Из них 34,6% – пользователи интернет-ресурса библиотек (2,1 млн).
Аналитики с сожалением указывают на малый уровень цифровизации в библиотеках: в 2021 году обеспечены доступом в интернет были только 56,7% библиотек.
В трех областях зафиксированы самые низкие показатели. А именно – в Западно-Казахстанской, Атырауской и Алматинской. Алматы – единственный регион со стопроцентной обеспеченностью библиотек с доступом к интернету.
Также в исследовании говорится о том, что среди театров, музеев, кинотеатров и библиотек последние были и остаются самыми многочисленными.
К примеру, в Шымкенте после модернизации открыли три библиотеки.