Казахстанцы стали чаще ходить в библиотеки

Аналитики отмечают, что в Казахстане набирают популярность библиотеки. По их данным, 2021 год стал рекордным по посещению библиотек за несколько последних десятилетий, сообщает Zakon.kz.

В отчете исследователей Ranking.kz сказано, что спрос среди казахстанцев остается высоким.

Несмотря на то, что за последние 26 лет количество библиотек в стране сократилось почти вдвое, люди стали посещать библиотеки чаще.

Эксперты отмечают, что в 2021 году численность посетителей составила более 6 млн. Из них 34,6% – пользователи интернет-ресурса библиотек (2,1 млн).

Аналитики с сожалением указывают на малый уровень цифровизации в библиотеках: в 2021 году обеспечены доступом в интернет были только 56,7% библиотек.

В трех областях зафиксированы самые низкие показатели. А именно – в Западно-Казахстанской, Атырауской и Алматинской. Алматы – единственный регион со стопроцентной обеспеченностью библиотек с доступом к интернету.

Также в исследовании говорится о том, что среди театров, музеев, кинотеатров и библиотек последние были и остаются самыми многочисленными.

К примеру, в Шымкенте после модернизации открыли три библиотеки.