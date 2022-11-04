Вопросы недопущения нарушений при освоении бюджетных средств обсудили в Минфине

Своевременное освоение бюджетных средств, правильное формирование финансовой отчетности и предупреждение возможных нарушений обсудили на совещании с руководителями финансовых служб в Комитете казначейства МФ РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На совещание в Комитете казначейства Министерства финансов пригласили руководителей финансовых служб, главных бухгалтеров администраторов бюджетных программ и представителей департаментов казначейства из 20 регионов.

Ключевой вопрос – окончание года. Мы собрали начальников финансовых служб всех государственных органов, чтобы обсудить риски, связанные с освоением бюджетных средств, недопущение нарушений. Главное, чтобы в гонке за освоением средств люди не забывали о соблюдении законов и бюджетных процедур. Председатель комитета казначейства МФ РК Рахат Токбаев

По словам председателя комитета, чаще всего ошибки и нарушения возникают из-за поспешности. При этом могут быть подписаны акты выполненных работ без контроля качества их исполнения, возникает ряд других нарушений. Кроме того, обсуждены планы на следующий финансовый год и отчеты по результатам текущего года.

Сейчас формируются планы финансирования на 2023 год, план государственных закупок на следующий финансовый год. Мы будем обращать внимание на то, чтобы были качественно и достоверно составлены соответствующие планы, а также консолидированная финансовая отчетность за 2022 год. Председатель комитета казначейства МФ РК Рахат Токбаев

На совещании были рассмотрены аспекты своевременной реализации корректировок республиканского бюджета, обеспечение возврата неиспользованных средств, выделенных из резерва Правительства, внесение изменений в планы финансирования по обязательствам и платежам, проблемные вопросы, связанные с целевыми трансфертами, и другие.