Минфин озвучил, на что были потрачены бюджетные средства

Министра финансов РК Мади Такиев 15 октября 2024 года на заседании правительства озвучил итоги девяти месяцев финансового года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в государственный бюджет поступило 14 трлн 967 млрд тенге, план исполнен на 93,2%.

"В том числе, в республиканский бюджет поступило 9 трлн 74 млрд тенге, или 83,1% плана. Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, которые исполнены на 76%. Вместе с тем, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, валовый уровень налогов сохраняется", – сказал Мади Такиев.

Также он отметил, что собственные доходы местных бюджетов исполнены на 115% и составили 5 трлн 894 млрд тенге.

"План перевыполнен на 765 млрд тенге, из них по налогам – на 678 млрд тенге. Планы по доходам перевыполнены во всех регионах. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 127% или поступило больше на 1 трлн 242 млрд. тенге. Такой рост по доходам обеспечен за счет закрепления за местными бюджетами стабильных налогов, не зависящих от внешних факторов, что в результате расширяет финансовую самостоятельность регионов и дает им возможность решать актуальные вопросы", – озвучил министр.

Он сообщил, что расходы государственного бюджета исполнены на 95,6%, республиканского – на 95,5%, местных бюджетов – на 97,4%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 16,7 трлн тенге, в приоритете остается сохранение социальной направленности. Государством исполнены основные социальные обязательства: пенсии и пособии на сумму 4 трлн тенге, субвенции регионам – 4 трлн тенге, целевой взнос ФОМС – 1,3 трлн тенге. Расходы местных бюджетов составили 10,1 трлн тенге. Основная доля расходов также направлена на социальную сферу – 5 трлн 182 млрд тенге, или 51,2%. Наряду с этим, расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1 трлн 380 млрд тенге, на сельское хозяйство – 602 млрд тенге, на транспорт и коммуникации – 918 млрд тенге", – резюмировал он.

Ранее министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что третий месяц подряд наблюдается ускорение роста экономики в Казахстане.