Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 7 ноября

7 ноября 2022 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налогам (ИПН) лицами, занимающимися частной практикой, сообщает Zakon.kz.

Уплата ИПН производится по доходам лиц, занимающихся частной практикой: частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в октябре 2022 года.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов:

доход частного нотариуса;

доход частного судебного исполнителя;

доход адвоката;

доход медиатора.

Также ИПН облагаются полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.