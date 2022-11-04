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Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 7 ноября

истекает срок уплаты ИПН для лиц частной практики Фото: freepik
7 ноября 2022 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налогам (ИПН) лицами, занимающимися частной практикой, сообщает Zakon.kz.

Уплата ИПН производится по доходам лиц, занимающихся частной практикой: частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в октябре 2022 года.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов:

  • доход частного нотариуса;

  • доход частного судебного исполнителя;

  • доход адвоката;

  • доход медиатора.

Также ИПН облагаются полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

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Лариса Черненко
Казахстан
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