Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 7 августа

В Казахстане 7 августа истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

Сумма исчисленного ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, подлежит уплате ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, по доходам за который исчислен налог.

Как пояснили в ИС "Параграф", так как в 2023 году 5 августа выпадает на выходной день – субботу, то согласно статье 38 Налогового кодекса, если последний день срока исполнения налогового обязательства приходится на нерабочий день, то срок истекает в конце следующего рабочего дня.

Таким образом, срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в июле 2023 года, истекает 7 августа 2023 года.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов, нотариальной, адвокатской деятельности, деятельности профессионального медиатора, включая соответственно оплату за оказание юридической помощи, совершение нотариальных действий, а также полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.