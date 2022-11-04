Новые коллекционные монеты выпустил Нацбанк Казахстана

Национальный Банк Казахстана (НБК) 4 ноября 2022 года выпускает в обращение коллекционные монеты MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL из серии монет "Выдающиеся события и люди", сообщает Zakon.kz.

В Нацбанке отметили, что информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте.

Монета выпущена к 100-летию Героя Советского Союза Маншук Маметовой, изготовлена на Казахстанском монетном дворе.

На лицевой стороне (аверсе) в центральной части изображен герб Республики Казахстан, слева и справа от него – элементы национального орнамента. По окружности – надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты. Пресс-служба Нацбанка РК

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части расположен скульптурный портрет Маншук, слева от него – золотая звезда Героя СССР, а также надписи "1922" и "2022", обозначающие год рождения и юбилейную дату. Справа – стилизованное изображение карты и надпись: "НЕВЕЛЬ" – город, где, совершив свой подвиг, погибла Маншук Маметова. В верхней части монеты находится стилизованный текст справки представления к высшей государственной награде – "Герой Советского Союза".

Коллекционные монеты MÁNSHÚK MÁMETOVA. 100 JYL номиналом 100 тенге изготовлены из сплава мельхиор качеством brilliant uncirculated, массой 15 граммов, тиражом 15 тыс. штук. Пресс-служба Нацбанка РК

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Ahmet Baitursynuly и Talgat Bigeldinov. Монеты продолжают серию "Выдающиеся события и люди".