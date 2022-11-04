Кто и за какие правонарушения подлежит амнистии

Закон об амнистии участников январских событий, подписанный главой государства 2 ноября 2022 года, вступил в силу, сообщает Zakon.kz.

Согласно закону, амнистии подлежат лица, совершившие на территории страны с 4 по 7 января 2022 года уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками, либо при их пресечении, предусмотренные следующими статьями УК РК:

статьей 102 (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны);

статьей 103 (Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление);

статьей 104 (Причинение смерти по неосторожности);

частями первой и второй статьи 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью);

статьей 107 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью);

статьей 112 (Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны);

статьей 113 (Причинение тяжкого вреда здоровью при задержании лица, совершившего преступление);

статьей 114 (Неосторожное причинение вреда здоровью);

статьей 115 (Угроза);

статьей 119 (Оставление в опасности);

статьей 131 (Оскорбление);

статьей 132 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений);

статьей 149 (Нарушение неприкосновенности жилища);

статьей 155 (Воспрепятствование организации, проведению мирного собрания или участию в нем);

статьей 157 (Принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке);

статьей 187 (Мелкое хищение);

статьей 188 (Кража);

статьей 191 (Грабеж);

статьей 196 (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем);

статьей 200 (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения);

статьей 202 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества);

статьей 204 (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества);

статьей 207 (Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций);

статьей 252 (Превышение полномочий служащими частных охранных служб);

статьей 269-1 (Незаконное проникновение на охраняемый объект);

частью первой статьи 272 (Массовые беспорядки), если это деяние совершено несовершеннолетним;

частями второй и третьей статьи 272 (Массовые беспорядки);

статьей 273 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма);

статьей 274 (Распространение заведомо ложной информации);

статьей 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);

статьей 288 (Незаконное изготовление оружия);

статьей 291 (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств);

статьей 293 (Хулиганство);

статьей 294 (Вандализм);

статьей 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами);

статьей 350 (Умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения);

статьей 371 (Халатность);

статьей 378 (Оскорбление представителя власти);

статьей 379 (Неповиновение представителю власти);

статьей 380 (Применение насилия в отношении представителя власти);

статьей 381 (Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его законных требований);

статьей 384 (Незаконное изъятие документов, похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей);

статьей 389 (Самоуправство);

статьей 400 (Нарушение порядка организации и проведения мирных собраний);

статьей 401 (Руководство запрещенной забастовкой, воспрепятствование работе организации в военное время или условиях чрезвычайного положения);

статьей 402 (Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной);

статьей 414 (Заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей);

статьей 415 (Принуждение к даче показаний);

статьей 432 (Укрывательство преступления);

статьей 433 (Укрытие уголовного правонарушения);

статьей 434 (Недонесение о преступлении);

статьей 441 (Самовольное оставление части или места службы);

статьей 453 (Халатное отношение к службе).

При этом амнистия не применяется в отношении лиц:

совершивших террористические преступления; совершивших экстремистские преступления; совершивших пытки; совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет; совершивших государственную измену; совершивших коррупционные преступления; совершивших организацию массовых беспорядков, за исключением случая совершения этого преступления несовершеннолетним; наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений.

Закон также определяет порядок применения амнистии.

Так, говорится, что находящиеся в производстве уголовные дела об уголовных проступках, преступлениях небольшой, средней тяжести в отношении лиц, подпадающих под амнистию, подлежат прекращению органом, ведущим уголовный процесс, с освобождением их от уголовной ответственности.

Осужденные, подпадающие под амнистию, освобождаются от наказания (основного и дополнительного) или дальнейшего его отбывания за совершение уголовных проступков, преступлений небольшой, средней тяжести, указанных выше.

Закон также предусматривает, что лицам, подпадающим под амнистию, назначенное судом основное наказание за совершение тяжких преступлений, перечисленных выше, сокращается на три четверти, по особо тяжким преступлениям – наполовину.

При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года, основное наказание сокращается на весь его неотбытый срок.

Вместе с тем предусматривается, что с лиц, подпадающих под амнистию, отбывших наказание за преступления небольшой, средней тяжести, или освобожденных от его дальнейшего отбывания, снимается судимость.

В законе также указывается, что правительство республики и местные исполнительные органы должны принять меры по обеспечению работой трудоспособных лиц, освобожденных из учреждений, оказать им социальную и другую помощь. Кроме того, разместить не имеющих определенного места жительства освобожденных от наказания по амнистии в центрах для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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