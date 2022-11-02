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Законодательство РК

Токаев подписал закон об амнистии участников январских событий

Токаев подписал закон об амнистии Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "Об амнистии", согласно которому часть участников январских событий будут освобождены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Целью закона является единовременный акт гуманности уголовно-правового характера в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в период с 4 по 7 января 2022 года в условиях беспорядков.

Основная задача закона – сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий.

Закон предусматривает перечень статей Уголовного кодекса, подпадающих под действие акта гуманности, условия и порядок применения амнистии, а также закрепляет компетенцию правительства и местных исполнительных органов по реализации мер по размещению, трудоустройству освобождаемых лиц, оказанию им социальной и иной помощи.

Также документом предусмотрено прекращение уголовных дел в отношении участников беспорядков, совершивших уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, освобождение от наказания осужденных по таким деяниям, а также снятие судимости с отбывших наказание за такие правонарушения.

Лицам, совершившим тяжкие преступления, законом сокращается назначенное судами наказание на три четверти, особо тяжкие преступления – вполовину.

Амнистии не подлежат лица, совершившие террористические, экстремистские, коррупционные преступления, государственную измену, пытки, при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, организацию массовых беспорядков, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

1 сентября 2022 года в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил амнистию участникам январских событий.


В Генпрокуратуре РК сообщали, что в общем под амнистию подпадут около 1,5 тыс. человек.

Закон РК "Об амнистии" был принят депутатами Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты 27 октября.

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