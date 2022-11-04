В Туркестанской области браконьер убил краснокнижного архара

Браконьера, убившего краснокнижного архара, задержали в Туркестанской области. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, проводится досудебное расследование.

По данным правоохранителей, инспектор природоохранной группы заметил мужчину в горной местности. У полицейского вызвал подозрение мешок, который житель нес с собой.

Внутри мешка, как отмечено в сообщении ведомства, было обнаружено свежее мясо неизвестного убитого животного.

Задержанный пояснил, что туша принадлежит архару. Его молодой человек поймал вместе со своими собаками.

По его словам, он разделал тушу, но на обратном пути был задержан полицейским.

В настоящее время данный факт зарегистрировали по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Проводится досудебное расследование, отметили в полиции.

Архар обитает в горных районах Центральной Азии. Охраняется природоохранными организациями, а также занесен в Красную книгу.