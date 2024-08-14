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Полицейские изъяли рога архара у пожилого жителя Туркестанской области

Охота на архара, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 20:18 Фото: pixabay
В Туркестанской области полиция изъяла у пожилого мужчины патроны и рога архара, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области задержали 69-летнего пожилого мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

При обыске в доме жителя Байдибекского района полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра, гладкоствольное ружье 12-го калибра, рога и мясо неизвестного животного, предположительно, архара, и другие вещественные доказательства.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Ведется следствие по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Ранее стало известно, что в Павлодаре сгорела иномарка. Во время следствия выяснилось, что ее подожгли.

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