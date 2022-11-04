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Токаев: Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий Фото: akorda.kz
4 ноября Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий. В своем выступлении глава государства затронул вопросы защиты прав человека и экономики, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды, президент рассказал главам аккредитованных в Казахстане дипломатических миссий и международных организаций о реализации масштабных реформ в различных сферах.

Он отметил: "Мы неизменно следуем постулату "мы разные, но мы равные". Также добавил, что особые усилия предпринимаются для повышения роли гражданского общества, консолидации различных общественных сил, реализации принципа "слышащего государства".

Кроме того, глава государства подчеркнул необратимый характер курса Казахстана на последовательную демократизацию и комплексные общественно-политические преобразования.

По его словам, новая модель обеспечит регулярную ротацию власти и закрепит дальнейшее демократическое развитие современной казахстанской государственности.

Также Токаев особо отметил, что принятый Казахстаном новый экономический курс направлен на построение подлинно свободной рыночной экономики. И добавил, что "демонополизация экономики – наш национальный приоритет".

встреча с послами

Фото: akorda.kz

Вместе с тем Токаев уточнил, что Казахстан имеет значительный потенциал в аграрном и производственном секторах, энергетике, "зеленых" финансах.

В то же время мы обеспокоены постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции. Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение.Касым-Жомарт Токаев

В продолжение президент отметил особую роль транспортно-логистической отрасли в казахстанской экономике. По его словам, эта сфера имеет важное значение для активизации взаимодействия регионов.

В выступлении Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что сегодня Казахстан и регион демонстрируют открытость и готовность к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами и организациями.

Глава государства также подтвердил заинтересованность в продолжении сотрудничества с такими международными и региональными организациями, как ООН, СВМДА, СНГ, ШОС, ОТГ, – говорится в сообщении Акорды.

В заключении президент высказал уверенность в том, что дипломатия остается единственным инструментом управления международными отношениями, снижения рисков и укрепления безопасности и благополучия.

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