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События

Токаев подписал закон по вопросам образования и защиты прав ребенка

Касым-Жомарт Токаев, подписание, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 11:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам образования и защиты прав ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 декабря 2024 года, рассказали в пресс-службе президента.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды.

Цель закона – совершенствование законодательства Казахстана в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования и защиты прав детей, а также устранение правовых пробелов и коллизий.

Законом вносятся изменения и дополнения в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье", Гражданский процессуальный кодекс РК, а также в семь законов Казахстана. Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование механизмов защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе за счет установления альтернативной формы устройства детей в приемную профессиональную семью.

Также регламентируется порядок устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в приемные профессиональные семьи, определяется механизмы подбора, обучения и оплаты труда приемных профессиональных воспитателей, их права и обязанности, а также формы взаимодействия приемных профессиональных семей с уполномоченными органами, осуществляющими функции по опеке и попечительству.

В рамках закона предусмотрен ряд поправок, направленных на включение в систему государственных наград почетных званий для специалистов транспортной, строительной, геолого-разведывательной, металлургической, горнодобывающей, аграрной, водной и иных отраслей экономики, а также ученых и изобретателей.

Законом устанавливаются уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования, в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях, форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи детям из категории социально-уязвимых семьей в школах независимо от их форм собственности.

Кроме того, законом с 1 января 2027 года вводится порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения.

Ожидаемыми результатами при принятии закона являются повышение качества образовательного процесса и усиление системы защиты прав детей.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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