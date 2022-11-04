СПК "Алматы" объяснила остановку строительства спортивного центра
Так СПК прокомментировала заявление представителей ОФ "Фонд развития спортивной борьбы", по мнению которых прекращение реализации проекта строительства в городе спортивного клуба было осуществлено с нарушениями законодательства.
Директор Департамента по работе с проектами АО "Социально-предпринимательская корпорация" Алматы" Евгений Мецгер рассказал об этапах несостоявшегося проекта.
По его словам, 2 ноября в СПК обратился инвестор – ОФ "Фонд развития спортивной борьбы" – с просьбой о выделении земельного участка для реализации проекта "Детский спортивный клуб имени Шамиля Серикова".
В рамках предлагаемого проекта планировалось строительство здания ангарного типа из металлоконструкций общей площадью порядка 1000 кв. м с размещением 3-х отдельных залов для единоборств, тренажерного зала, раздевалки, душевых кабин, с открытием секций борьбы, гимнастики, йоги, кроссфита и других спортивных программ (WRESTLINGKID, WRESTLINGFIT, WRESTLING GYM). Кроме того, в помещении планировалось открытие кафе, зон отдыха и т.д.
Согласно предоставленному проекту, мощность клуба составляет 400 человек. При этом, несмотря на то, что проект позиционируется как социальный, представление на постоянной основе квоты, направленной на поддержку людей, относящихся к категории "социально уязвимые слои населения" (СУСН), составляет всего 2,5% посетителей (не менее 10 человек). Согласно финансовой модели, прогнозные продажи абонементов в месяц составляют 1500 единиц по 15 000 тенге.
С учетом загруженности в 60% объем продаж составит 900 абонементов в месяц, что свидетельствует о значительном преобладании коммерческой составляющей проекта и несущественной социальной значимости (эффекта). Также в бизнес-плане не отражена информация о реализации социальных обязательств по безвозмездному приему детей в спортивные секции, – подчеркнул представитель СПК.
Тем не менее постановлением акимата Алматы от 18 января 2021 года СПК Алматы действительно был выделен земельный участок общей площадью 0,15 га (15 соток), расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-3 с целевым назначением для "Детского спортивного клуба имени Ш. Серикова".
А 1 ноября 2021 года уполномоченным коллегиальным органом СПК Алматы было принято решение о реализации совместного с фондом проекта "Строительство детского клуба развития спортивной борьбы" на условии приобретения фондом выкупленного права временного возмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет у СПК по стоимости 15 117 408 тенге.
Предполагалось, что по истечении указанного срока инвестору будет предоставлено право на выкуп участка в частную собственность по кадастровой стоимости. В стоимость также было включено вознаграждение СПК Алматы в размере 1 752 375 тенге (15% от общей суммы аренды участка на 5 лет).
Фонд ответным письмом выразил несогласие с принятым решением в части применения вознаграждения СПК Алматы, а также стоимости реализации самого участка.
По словам Евгения Мецгера, в своих действиях СПК Алматы руководствовалась статьей 34 закона Республики Казахстан (закон о госимуществе), согласно которому стоимость реализуемого/приобретаемого имущества определяется в размере рыночной стоимости и оценщиком на дату проведения оценки.
А между тем 27 апреля 2022 года СПК Алматы было получено уведомление от Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматы "О необходимости прекращения практики подачи заявок на получение земельных участков под проекты, которые не являются инвестиционными, и заключения соответствующих договоров", куда также входит вышеуказанный земельный участок. В связи с чем дальнейшая реализация проекта через СПК Алматы была приостановлена.