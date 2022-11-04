СПК "Алматы" объяснила остановку строительства спортивного центра

Социально-предпринимательская корпорация "Алматы" заявляет, что строительство коммерческого спортивного центра под видом социального проекта создания детской школы спортивной борьбы было остановлено на законных основаниях.

Так СПК прокомментировала заявление представителей ОФ "Фонд развития спортивной борьбы", по мнению которых прекращение реализации проекта строительства в городе спортивного клуба было осуществлено с нарушениями законодательства.

Директор Департамента по работе с проектами АО "Социально-предпринимательская корпорация" Алматы" Евгений Мецгер рассказал об этапах несостоявшегося проекта.

По его словам, 2 ноября в СПК обратился инвестор – ОФ "Фонд развития спортивной борьбы" – с просьбой о выделении земельного участка для реализации проекта "Детский спортивный клуб имени Шамиля Серикова".

В рамках предлагаемого проекта планировалось строительство здания ангарного типа из металлоконструкций общей площадью порядка 1000 кв. м с размещением 3-х отдельных залов для единоборств, тренажерного зала, раздевалки, душевых кабин, с открытием секций борьбы, гимнастики, йоги, кроссфита и других спортивных программ (WRESTLINGKID, WRESTLINGFIT, WRESTLING GYM). Кроме того, в помещении планировалось открытие кафе, зон отдыха и т.д.

Согласно предоставленному проекту, мощность клуба составляет 400 человек. При этом, несмотря на то, что проект позиционируется как социальный, представление на постоянной основе квоты, направленной на поддержку людей, относящихся к категории "социально уязвимые слои населения" (СУСН), составляет всего 2,5% посетителей (не менее 10 человек). Согласно финансовой модели, прогнозные продажи абонементов в месяц составляют 1500 единиц по 15 000 тенге.

С учетом загруженности в 60% объем продаж составит 900 абонементов в месяц, что свидетельствует о значительном преобладании коммерческой составляющей проекта и несущественной социальной значимости (эффекта). Также в бизнес-плане не отражена информация о реализации социальных обязательств по безвозмездному приему детей в спортивные секции, – подчеркнул представитель СПК.

Тем не менее постановлением акимата Алматы от 18 января 2021 года СПК Алматы действительно был выделен земельный участок общей площадью 0,15 га (15 соток), расположенный по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Жетысу-3 с целевым назначением для "Детского спортивного клуба имени Ш. Серикова".

А 1 ноября 2021 года уполномоченным коллегиальным органом СПК Алматы было принято решение о реализации совместного с фондом проекта "Строительство детского клуба развития спортивной борьбы" на условии приобретения фондом выкупленного права временного возмездного долгосрочного землепользования земельным участком сроком на 5 лет у СПК по стоимости 15 117 408 тенге.

Предполагалось, что по истечении указанного срока инвестору будет предоставлено право на выкуп участка в частную собственность по кадастровой стоимости. В стоимость также было включено вознаграждение СПК Алматы в размере 1 752 375 тенге (15% от общей суммы аренды участка на 5 лет).

Фонд ответным письмом выразил несогласие с принятым решением в части применения вознаграждения СПК Алматы, а также стоимости реализации самого участка.

По словам Евгения Мецгера, в своих действиях СПК Алматы руководствовалась статьей 34 закона Республики Казахстан (закон о госимуществе), согласно которому стоимость реализуемого/приобретаемого имущества определяется в размере рыночной стоимости и оценщиком на дату проведения оценки.

А между тем 27 апреля 2022 года СПК Алматы было получено уведомление от Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматы "О необходимости прекращения практики подачи заявок на получение земельных участков под проекты, которые не являются инвестиционными, и заключения соответствующих договоров", куда также входит вышеуказанный земельный участок. В связи с чем дальнейшая реализация проекта через СПК Алматы была приостановлена.