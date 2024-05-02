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Законодательство РК

Стало известно, кто возглавил СПК "Алматы"

Стало известно, кто возглавил СПК "Алматы", фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:59 Фото: пресс-служба АО "СПК "Алматы"
Назначен новый председатель правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы". Им стал Канат Балыкбаев, который на протяжении длительного времени возглавлял "Национальный центр экспертизы", сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе АО "СПК "Алматы":

"Решением совета директоров АО "СПК "Алматы" (общество) Балыкбаев Канат Олжабекович назначен на должность председателя правления общества".

Канат Балыкбаев родился в 1980 году в Семее. Окончил КарГУ им. Е. А. Букетова по специальностям "Правоведение" (квалификация "Юрист") и "Финансы" (квалификация "Экономист"). Проходил курсы повышения квалификации в Потсдамском университете (Германия). Имеет степень MBA, университет – AlmaU. Общий стаж работы в государственном, квазигосударственном и частном секторе РК – свыше 20 лет.

Профессиональную деятельность начал в 2002 году в Агентстве РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. В разные годы трудился в банковском секторе, отрасли телекоммуникаций, Министерстве финансов РК, Министерстве здравоохранения РК, Министерстве национальной экономики РК. На протяжении семи лет возглавлял РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы". С конца 2022 года до текущего назначения был руководителем частной компании.

С июля 2022 года должность председателя правления АО "СПК "Алматы" занимал Арман Шамшин. 15 апреля 2024 года его назначили акимом Алмалинского района южной столицы. Соответствующее распоряжение подписал аким мегаполиса Ерболат Досаев.

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