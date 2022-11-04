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Законодательство РК

Кандидат в президенты от оппозиции согласился провести дебаты с Жигули Дайрабаевым

Нурлан Ауесбаев Фото: Facebook/Нурлан Ауесбаев
Кандидат в президенты от оппозиции Нурлан Ауесбаев готов к дебатам со всеми конкурентами. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Ауесбаев записал 3 ноября видеообращение в Facebook.

Он заявил, что принял вызов от кандидата в президенты РК от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева.

Также Ауесбаев прокомментировал видеообращение Дайрабаева. Он отметил, что сказал правду, и на нее не стоит обижаться.

"Я никого не боюсь! Я готов к дебатам", – сказал Нурлан Ауесбаев.

Ауесбаев обратился к ЦИК, чтобы они организовали дебаты на следующей неделе.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.

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Выборы президента РК-2022 Жигули Дайрабаев Нурлан Ауесбаев
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