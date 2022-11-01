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Жигули Дайрабаев предложил Нурлану Ауесбаеву поговорить лицом к лицу

Жигули Дайрабаев предложил Нурлану Ауесбаеву поговорить "лицом к лицу" Фото: Facebook/Жигули Дайрабаев
Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев вызвал своего конкурента Нурлана Ауесбаева на дебаты, сообщает Zakon.kz.

Кандидат в президенты РК от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев записал видеообращение в Facebook. Он ответил на выпады Нурлана Ауесбаева.

Зачем так говорить и издалека делать такие вещи, лучше давай встретимся лицом к лицу. Я объехал четыре региона, встречался с населением и интересовался, знают ли они партию ОСДП и Нурлана Ауесбаева? Никто тебя не знает и никогда о тебе ничего не слышал. Жигули Дайрабаев

Как отметил кандидат, вместо того, чтобы устраивать перепалки, нужно думать о народе и укреплять государство.

Нурлан Ауесбаев — кандидат в президенты Казахстана от оппозиции.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября 2022 года. На эту должность претендуют шесть кандидатов.

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Выборы президента РК-2022 Жигули Дайрабаев Нурлан Ауесбаев Казахстан
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