Более 60 000 долларов наличными пытался вывезти в Грузию казахстанец
Фото: pixabay
Сотрудники таможенного поста "Ауежай Атырау" Департамента госдоходов по Атырауской области совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований 3 ноября при досмотре пассажира обнаружили у него незадекларированную валюту, сообщает Zakon.kz.
При таможенном досмотре ручной клади пассажиров международного рейса Атырау – Кутаиси использовался рентгеновский телевизионный аппарат RAPISCAN.
У казахстанца, летевшего в Грузию, было обнаружено 60 700 долларов, 10 000 российских рублей и 7000 тенге.⠀
Фото: Комитет госдоходов МФ РК
В отношении нарушителя возбуждено административное дело по статье 545 КоАП РК.
В Казахстане с середины марта 2022 года запрещен вывоз наличной иностранной валюты и денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка РК, установленный на дату вывоза, превышающей эквивалент 10 000 долларов.
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