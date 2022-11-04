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Снег, дождь, туман и гололед ожидаются в Казахстане 5 ноября

Снег, дождь, туман и гололед ожидаются в Казахстане 5 ноября Фото: unsplash
На всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом говорится в прогнозе погоды на 5 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере – с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере – гололед.

Ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный снег, на юге Мангистауской области – сильный дождь, – следует из прогноза погоды.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 ноября 2022 года. Сообщалось, что казахстанцев ждут морозные выходные.

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