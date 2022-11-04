Снег, дождь, туман и гололед ожидаются в Казахстане 5 ноября

Фото: unsplash

На всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом говорится в прогнозе погоды на 5 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: