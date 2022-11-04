В Казахстане появился новый профессиональный праздник

Постановлением правительства Казахстана утверждены изменения в перечне праздничных дат. День работников цифровизации и информационных технологий будут отмечать в стране 10 ноября, сообщает Zakon.kz.

В связи с чем ранее действовавший праздник День работников связи и информатизации, который отмечался 17 мая, переименован в День работников связи.

Появление нового профессионального праздника инициировано министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК для поддержки работников сферы. Их общая численность на сегодня составляет более 155 тыс. человек.

Как отмечают в ведомстве, цифровая трансформация является одним из основных факторов, улучшающих качество жизни общества, обеспечивающих рост производительности труда, повышающих конкурентоспособность экономики.

Специалисты в области информационных технологий являются одними из самых востребованных на рынке труда.

В 2022 году Казахстан занял 28-е место в рейтинге ООН по развитию электронного правительства (UN Global E-Government Development Index) среди 193 государств. В частности, по «индексу качества онлайн-услуг» наша страна заняла 8 место.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.