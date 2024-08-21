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Два новых праздника появились в Казахстане

Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные , фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 10:21 Фото: pexels
Правительство постановлением от 16 августа 2024 года внесло изменения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В перечень добавлены:

  • Национальный день печати – 2 февраля;
  • День радио – 1 октября.

Постановление введено в действие с 21 августа 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане появился Национальный день книги, отмечаемый 23 апреля.

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