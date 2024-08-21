Два новых праздника появились в Казахстане
Фото: pexels
Правительство постановлением от 16 августа 2024 года внесло изменения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В перечень добавлены:
- Национальный день печати – 2 февраля;
- День радио – 1 октября.
Постановление введено в действие с 21 августа 2024 года.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане появился Национальный день книги, отмечаемый 23 апреля.
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