Врач назвала опасные для здоровья наушники

В повседневной жизни приходится часто использовать наушники. Мы побеседовали с врачом, чтобы разобраться, наносит ли вред здоровью человека прослушивание аудиоинформации с помощью этого аксессуара, сообщает Zakon.kz.

В современном мире в транспорте и общественных местах взрослые и дети надевают данное устройство, не задумываясь о последствиях. Врач-сурдолог Университетской клиники КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Мария Кириллова рассказала, какие наушники считаются более безопасными, и дала свои рекомендации.

Какие наушники более безопасны?

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По словам специалиста, так называемыеявляются самыми безопасными. Но они не очень популярны из-за своего большого размера.

Через них звук равномерно проходит через слуховой проход и попадает в барабанную перепонку. При этом создается не такое сильное звуковое давление, как при использовании внутриканальных наушников, что тоже более безопасно для уха. Врач-сурдолог Мария Кириллова

Также эксперт указала на самые небезопасные модели наушников.

– Самыми вредными считаются внутриканальные, с вакуумным эффектом. В них громкий звук сразу попадает в барабанную перепонку, не проходя через слуховой проход. В этом случае звуковое давление более сильное, чем в мониторных наушниках. Не рекомендуется непрерывное использование таких наушников более двух часов в день. И тем более прослушивание в них громкой музыки, – сказала специалист.

До какого возраста не рекомендуется использование наушников?

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Большинство родителей задаются вопросом, когда можно купить ребенку наушники и сколько по времени их можно использовать. Врач прокомментировала и этот животрепещущий вопрос.

Я бы не рекомендовала использовать наушники детям до 12-14 лет. Ребенок может прослушивать музыку на очень большой громкости, что сильно влияет на слух. Родители эту громкость не могут контролировать, да и у детей в более раннем возрасте нет большой необходимости использовать наушники. Мария Кириллова

Какие аксессуары лучше использовать?

Специалист добавила: если подросток все же настаивает, лучше купить модель, которая накладывается на ушные раковины, а не вставляется внутрь.

Какой вред могут нанести наушники?

Мария уточнила, что сами по себе наушники вреда не несут. А вот прослушивание в них громкой музыки может нести серьезную угрозу органам слуха.

Длительное и постоянное воздействие громких звуков очень быстро приводит к снижению слуха. Сначала вы перестаете слышать высокие звуки, а потом ситуация все больше усугубляется. Мария Кириллова

По словам специалиста, самая большая опасность кроется в том, что высокочастотные звуки уходят из восприятия незаметно, постепенно. А когда уже у человека появляются жалобы на снижение слуха, то тугоухость переходит в хроническую форму и вылечить ее при помощи лекарств или перестав использовать наушники уже невозможно.

При длительном использовании внутриканальных наушников, подчеркивает эксперт, могут часто образовываться серные пробки, так как нарушается выведение серы. При этом громкие звуки влияют не только на слух, но и на равновесие. От постоянного прослушивания громкой музыки могут возникать головокружения и головные боли.

Кроме того, врач указала на ряд других опасных побочных явлений при чрезмерном и неправильном использовании данной гарнитуры.

Есть исследования, которые доказывают, что наушники могут нарушать работу кардиостимуляторов. Ну и все знают, что на улице в наушниках снижается внимание, человек не слышит сигналов, предупреждающих об опасности (например, гудок машин и поезда), и велика вероятность попасть в ДТП. Мария Кириллова

Как безопасно пользоваться наушниками?

К сожалению, вред наушников – это не миф. Но если следовать определенным правилам, то даже внутриканальные модели не будут настолько опасны в использовании. Есть несколько рекомендаций:

• слушать музыку на средней громкости (в пределах 50-60%);

• если невозможно полностью отказаться от использования наушников, то каждый час снимать их и давать отдых ушам;

• не носить наушники более четырех часов в день;

• если заметили нарушение слуха, необходимо сразу же обратиться к врачу-сурдологу.

Некоторые наушники, например, магнитные, я бы рекомендовала не носить более двух часов, – добавила врач-сурдолог.

Как правильно надевать и носить наушники?

Здесь нет определенных правил, касающихся самой манеры одевания и ношения. Но я бы не рекомендовала слушать в них громкую музыку. Вообще не стоит доводить громкость до 100%. Мария Кириллова

Специалисты настаивают на том, что если все-таки приходится постоянно использовать наушники в связи с профессиональной деятельностью, то нужно прослушивать информацию или музыку на безопасной для слуха громкости, которая должна быть не выше 50-60%.