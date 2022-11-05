Чем полезна острая пища

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе острой пищи для пищеварения, сообщает Zakon.kz.

В беседе с NEWS.ru она отметила, острые специи оказывают дезинфицирующий эффект, улучшают пищеварение и метаболические процессы.

Острые специи, горчица, перец, имбирь, хрен обладают антиоксидантными свойствами, добавила врач.

Но острую пищу необходимо добавлять в рацион постепенно, чтобы не испытывать желудок на прочность. Если начать есть резко, обострятся приступы гастрита и панкреатита. Стоит начинать с небольших доз, постепенно увеличивая количество. Елена Соломатина