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Жителей Уральска наказали за незаконную сдачу жилья иностранцам

Жителей Уральска наказали за сокрытие доходов Фото: pixabay
Налоговики выявили 70 казахстанцев, которые зарабатывали на приезжих и не платили налоги. Осудили пять человек, они заплатили по 45 тыс. тенге штрафа, сообщает Zakon.kz.

Нарушителей выявили в ходе рейдов, которые проводили полицейские. Но чаще о таких фактах становится известно благодаря анонимам, рассказывает телеканал "Астана".

После объявления частичной мобилизации в России в Приуралье прибыло 70 тыс. иностранцев. Аренда жилья и перевозка пассажиров подорожала вдвое, чем многие и воспользовались.

По этим налогоплательщикам составлены административные материалы и направлены в суд. Также хотим сообщить, что данные нарушения согласно 463-й статье Кодекса об административных нарушениях влекут штраф в размере 15 МРП. Главный специалист ДГД по ЗКО Абылай Малаев

Известно, что в Уральске остались проживать около 2,5 тыс. россиян. Ситуация на границе давно стабилизировалась, цены на жилье снизились.

Ежемесячная аренда квартиры уже стоит от 50 до 100 тыс. тенге. Тем не менее работа по выявлению нелегально предоставляющих кров и извоз продолжается.

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