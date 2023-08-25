Жители Нигерии незаконно работали в Алматы

Приезжих из стран африканского континента выявили полицейские на хозяйственном производстве в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным миграционной службы города, 4 граждан Нигерии выявлены в одном из хозяйственных корпусов микрорайона Казахфильм в Бостандыкском районе Алматы.

"Они незаконно осуществляли трудовую деятельность и работали разнорабочими. За нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан иностранцы привлечены к административной ответственности и будут выдворены из страны". Пресс-служба ДП города Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы накрыли притон, который располагался в одной из квартир жилого дома в микрорайоне Мамыр. Во время проверки в салоне "трудились" 9 приезжих девушек.

