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Жители Нигерии незаконно работали в Алматы

незаконная работа Фото: polisia.kz
Приезжих из стран африканского континента выявили полицейские на хозяйственном производстве в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным миграционной службы города, 4 граждан Нигерии выявлены в одном из хозяйственных корпусов микрорайона Казахфильм в Бостандыкском районе Алматы.

"Они незаконно осуществляли трудовую деятельность и работали разнорабочими. За нарушение миграционного законодательства Республики Казахстан иностранцы привлечены к административной ответственности и будут выдворены из страны". Пресс-служба ДП города Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы накрыли притон, который располагался в одной из квартир жилого дома в микрорайоне Мамыр. Во время проверки в салоне "трудились" 9 приезжих девушек.

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Елена Беляева
ДП Алматы Алматы Нигерия
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