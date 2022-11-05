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В Алматы задержали владельца порностудии и наркосбытчика

наркосбытчик Фото: polisia.kz
Во время спецоперации задержали наркосбытчика и содержателя порностудии в одном из ночных клубов Алматы, сообщает Zakon.kz.

Бармена, гражданина В. 2002 года рождения, задержали на рабочем месте. У подозреваемого изъяли сверток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Сделка не состоялась.

Согласно экспертизе, наркотик является аналогом психотропного вещества меткатинона – 4-метилметкатиноном (мефедрон).

Оперативные мероприятия провели и в отношении одного из постоянных посетителей этого клуба – 26-летнего гражданина М.

Был проведен санкционированный обыск по его месту жительства. Обычная квартира в жилом доме, как установлено, стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны шесть человек. Их личности сейчас проверяются. Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов

Содержатель притона является основателем порностудии. Расположена она в элитном микрорайоне Алматы, сообщили оперативники.

Трудились в ней две девушки, 18 и 22 лет. По оперативным данным, они – наркозависимые, зельем их снабжал гражданин М. Webcam-студию, откуда транслируется видео порнографического содержания, предприимчивый мужчина создал несколько месяцев назад, – сказал Алмагамбетов.

В настоящее время решается вопрос о квалификации его деяний по ст. 311 УК РК. Основное уголовное дело завели по ст. 297 ч. 1 УК РК.

13 сентября салон боди-массажа ликвидировали сотрудники полиции Алматы. Трехэтажный коттедж с 15 комнатами и сауной находился в Медеуском районе города. "Рабочий процесс" в заведении контролировали два администратора. Они и 20 девушек, работающих в салоне в качестве массажисток, были задержаны.

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