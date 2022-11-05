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Петропавловск завалило снегом

Снег выпал в Петропавловске Фото: Zakon.kz
23 единицы техники выехали на чистку дорог, еще 19 убирали снег с тротуаров. Три спецмашины высыпали противогололедный материал на дороги, сообщает Zakon.kz.

4 ноября в Петропавловске начался сильный снегопад, который шел всю ночь. 5 ноября в городе наблюдаются метель и гололед, из-за чего на дорогах произошло более десятка ДТП, пишет Sputnik Казахстан.

Сейчас на улицах Петропавловска работает снегоуборочная техника. Выпало почти 7 мм снега.

К сожалению, из-за погодных условий только за один день по городу произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Жертв и пострадавших нет. Сейчас погода ухудшилась, на улице гололед. Поэтому убедительно прошу вас быть внимательными и осторожными на дорогах.Аким Петропавловска Руслан Анбаев

По данным ДП СКО, только с 8 часов утра было пять обращений по поводу ДТП, сообщения об авариях продолжают поступать.

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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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