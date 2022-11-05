Петропавловск завалило снегом

23 единицы техники выехали на чистку дорог, еще 19 убирали снег с тротуаров. Три спецмашины высыпали противогололедный материал на дороги, сообщает Zakon.kz.

4 ноября в Петропавловске начался сильный снегопад, который шел всю ночь. 5 ноября в городе наблюдаются метель и гололед, из-за чего на дорогах произошло более десятка ДТП, пишет Sputnik Казахстан.

Сейчас на улицах Петропавловска работает снегоуборочная техника. Выпало почти 7 мм снега.

К сожалению, из-за погодных условий только за один день по городу произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Жертв и пострадавших нет. Сейчас погода ухудшилась, на улице гололед. Поэтому убедительно прошу вас быть внимательными и осторожными на дорогах. Аким Петропавловска Руслан Анбаев

По данным ДП СКО, только с 8 часов утра было пять обращений по поводу ДТП, сообщения об авариях продолжают поступать.