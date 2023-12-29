В Астане устраняют последствия дождя и снега
Фото: пресс-служба акима столицы
Коммунальные службы Астаны усиленно убирают нападавший снег с дорог и оживленных улиц, чтобы не было заторов. Задействовано свыше 1000 единиц спецтехники и порядка 700 дорожных рабочих, сообщает Zakon.kz
Осадки в виде снега с дождем выпали сегодня.
По данным столичного акимата коммунальщики работают в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.
Автомобилистов просят быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим.
Всего с начала зимнего периода вывезено порядка 800 тыс. кубометров снега.
Фото: пресс-служба акима столицы
Фото: пресс-службы акима столицы
Ранее мы публиковали фоторепортаж о том, как убирают снег в Алматы.
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