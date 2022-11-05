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В Актобе открыт первый в Западном регионе спеццентр по настольному теннису

спорт Фото: пресс-служба акимата города Актобе
Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и аким города Асхат Шахаров приняли участие в открытии первого в Западном регионе специализированного центра по настольному теннису, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии присутствовали представители Федерации настольного тенниса РК, участники турнира по настольному теннису Aqtobe Cup.

Здоровый образ жизни граждан является базовым условием формирования здоровой нации. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание развитию спорта, обеспечить поэтапное строительство спортивной инфраструктуры. Это приоритетная задача, имеющая стратегическое значение. В рамках исполнения поручения президента в текущем году в регионе планируется завершить строительство 10 спортивных объектов. В области налажена работа по подготовке спортсменов по более чем 70 видам спорта. Настольным теннисом занимается почти 23 тыс. актюбинцев, действует 1525 секций, в том числе 709 – в сельской местности. Ералы Тугжанов

настольный теннис

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

Глава региона поблагодарил руководство СНПС "Актобемунайгаз" за реализацию проекта по строительству теннисного центра.

открытие спеццентра

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

Общая площадь центра составляет 3,8 тыс. кв. м. В залах размещены 16 теннисных столов, оборудованы трибуны на 450 зрительских мест. Все корты центра оснащены сертифицированным оборудованием европейского производства, что позволит готовить здесь профессиональных спортсменов разных возрастных категорий и проводить соревнования международного, мирового уровней. Таким образом, Актобе стал седьмым городом, где работает современный центр настольного тенниса.

спорт

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

Кроме того, в целях развития массового спорта в текущем году акиматом области закуплено 100 новых теннисных столов, 1 тыс. ракеток и 10 тыс. мячей. Спортинвентарь распределен между районами области и спортивными центрами города.

Сегодня же в центре стартовал международный турнир по настольному теннису Aqtobe Cup. В нем принимают участие более 250 спортсменов из Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана.

спорт

Фото: пресс-служба акимата города Актобе

В течение трех дней будут разыграны медали в одиночном и в парном разрядах среди мужчин и женщин, а также в личных соревнованиях среди спортсменов 2010 года рождения и моложе.

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