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Токаев оценил возможности крупнейшего в Западном регионе Центра настольного тенниса

встреча с президентом Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Центр настольного тенниса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, директор центра Асет Сагымбаев рассказал главе государства о деятельности объекта, который был построен по поручению президента и полностью соответствует международным стандартам.

В ходе посещения главе государства были продемонстрированы возможности крупнейшего в Западном регионе страны Центра настольного тенниса.

встреча с президентом

Фото: Акорда

Все корты оснащены европейским оборудованием и прошли сертификацию. Здесь созданы условия для подготовки профессиональных спортсменов разного возраста и проведения соревнований международного уровня.

На сегодняшний день в центре занимаются 268 детей.

Ранее Токаев посетил филиал Heriot-Watt University в Актобе.

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