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Ситуация в Украине: В 7 областях начались аварийные отключения электричества, в Риме проходит "Европа за мир"

Украина Фото: pixabay
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о том, что в Киеве и семи областях страны начались аварийные отключения электричества. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено, сообщает Zakon.kz.

  • В МИД Ирана заявили, что Тегеран предоставил Москве ограниченное количество дронов, но это было за несколько месяцев до начала конфликта в Украине.

  • Украина продолжит принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия – спикер МИД Украины Николенко.

  • Риск применения Россией ядерного оружия в Украине минимален, но если это произойдет, последствия будут серьезными – генсек НАТО Столтенберг.

  • В ходе переговоров о "зерновой сделке" Россия просит ослабить санкции против Россельхозбанка – Reuters со ссылкой на собственные источники.

  • Большинство жителей Одессы поддержали снос памятника Екатерине ІІ.

  • Аварийные отключения электричества вводятся в субботу днем для Киева и семи областей Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

  • В Риме десятки тысяч человек принимают участие в шествии "Европа за мир", требуя прекращения боевых действий в Украине и проведения мирных переговоров.

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