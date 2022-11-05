Ситуация в Украине: В 7 областях начались аварийные отключения электричества, в Риме проходит "Европа за мир"

В МИД Ирана заявили, что Тегеран предоставил Москве ограниченное количество дронов, но это было за несколько месяцев до начала конфликта в Украине.

Украина продолжит принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия – спикер МИД Украины Николенко.

Риск применения Россией ядерного оружия в Украине минимален, но если это произойдет, последствия будут серьезными – генсек НАТО Столтенберг.

В ходе переговоров о "зерновой сделке" Россия просит ослабить санкции против Россельхозбанка – Reuters со ссылкой на собственные источники.

Большинство жителей Одессы поддержали снос памятника Екатерине ІІ.

Аварийные отключения электричества вводятся в субботу днем для Киева и семи областей Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".