Ситуация в Украине: В 7 областях начались аварийные отключения электричества, в Риме проходит "Европа за мир"
В МИД Ирана заявили, что Тегеран предоставил Москве ограниченное количество дронов, но это было за несколько месяцев до начала конфликта в Украине.
Украина продолжит принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия – спикер МИД Украины Николенко.
Риск применения Россией ядерного оружия в Украине минимален, но если это произойдет, последствия будут серьезными – генсек НАТО Столтенберг.
В ходе переговоров о "зерновой сделке" Россия просит ослабить санкции против Россельхозбанка – Reuters со ссылкой на собственные источники.
Большинство жителей Одессы поддержали снос памятника Екатерине ІІ.
Аварийные отключения электричества вводятся в субботу днем для Киева и семи областей Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
В Риме десятки тысяч человек принимают участие в шествии "Европа за мир", требуя прекращения боевых действий в Украине и проведения мирных переговоров.